Глава Apple подтвердил стремление компании добиться углеродной нейтральности к 2030 году

Корпорация Apple привержена цели обеспечить полную углеродную нейтральность своих продуктов к 2030 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, глава компании Тим Кук заявил в субботу, выступая на Саммите по амбициозным задачам в области изменения климата, который проводится в видеоформате под председательством ООН, Великобритании и Франции в партнерстве с Чили и Италией.

"Мы добьемся углеродной нейтральности к 2030 году. Каждый этап цикла жизни наших устройств - от проектирования до утилизации - мы воспринимаем как возможность для инноваций. Мы вместе сможем перейти на принципы экономики, базирующейся на углеродной нейтральности, и провозгласить новые возможности для человечества. Это момент для сотрудничества и лидерства", - отметил предприниматель.

Как ранее подчеркнула Apple, переход к углеродной нейтральности означает, что у каждого устройства компании, поступающего на рынок, будет нулевой углеродный след. Корпорация также анонсировала планы по защите окружающей среды, которые предполагают использование при создании продуктов только возобновляемых источников энергии и усовершенствование всего производственного процесса.

Компания Apple, основанная в 1976 году, производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация составляет около $2 трлн.