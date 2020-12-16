Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google

Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в ряде стран в ночь со вторника на среду. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основные проблемы зафиксированы в работе поисковой системы Google и почтового сервиса Gmail.

Около 68% посетителей основного сайта Google пожаловались на то, что не могут войти в свою учетную запись. По данным 31% пользователей, отмечены проблемы в работе поискового сервиса. Пользователи Gmail в 67% случаев сообщили о сложностях в получении сообщений, 38% столкнулись с трудностями при входе в свою учетную запись, 4% заявили о проблемах в доступе к сайту почтового сервиса.

Жалобы на неполадки поступают преимущественно от пользователей из США, Австралии, Испании, Великобритании, Дании, Германии, Нидерландов и Венгрии.