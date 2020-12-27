Развитие стартап-экосистемы позволит Азербайджану стать сильным игроком на международном рынке

БАКУ/Trend/ - Между агентством инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и американским венчурным фондом и стартап-акселератором 500 Startups подписан меморандум о сотрудничестве в области развития предпринимательства и соглашение о совместной деятельности.

Как сообщили Trend в минсвязи, согласно документу, 500 Startups будет оказывать ряд услуг, направленных на развитие азербайджанской стартап-экосистемы, реализовывать акселерационные и инвестиционные программы совместно с агентством инноваций.

По данным ведомства, председатель правления агентства инноваций Турал Керимли отметил, что первая совместная акселерационная программа, запланированная с международной компанией, будет самой большой акселерационной программой в Азербайджане и вызовет большой интерес у международных компаний, работающих в нашей стране.

Кроме того, основатель компании "500 Startups" Кристина Цай сказала, что в настоящее время в программе акселерации участвуют два азербайджанских стартапа, их число в будущем увеличится. 500 Startups, имеющий более чем 10-летний опыт работы, участвует в создании стартап-экосистем во многих странах.

Отметим, что в результате проводимых работ, агентство инноваций в текущем году вовлекло крупных зарубежных игроков в стартап-экосистему Азербайджана.

"Открытие первого совместного венчурного фонда в Азербайджане стоимостью пять миллионов долларов, создание совместных технопарков с Турцией, а теперь и появление такой международной компании, как 500 Startups, делают нашу страну лидером и технологическим центром в регионе. Сотрудничество с ведущей мировой акселерационной компанией является важным шагом в обеспечении стартап-экосистемы Азербайджана, ее материальной, технологической и научной базы, а также регионального лидерства. Будут созданы все необходимые условия для Азербайджана стать сильным игроком на международном рынке", - отметили в минсвязи.

Напомним, что "500 Startups" является одной из ведущих мировых организаций реализовавшей проекты в более чем 75 странах. Основные направления деятельности компании - построение инновационной экосистемы, реализация акселерационных программ и инвестирование в стартапы. Основанная в США в 2010 году, компания "500 Startups" уже инвестировала в более 2400 тысяч стартапов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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