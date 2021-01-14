Мировые поставки смартфонов упали почти на 9% из-за пандемии

Объемы мировых поставок смартфонов упали на 8,8% в 2020 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает Digitimes Research.

Как отмечается, снижение продаж связано с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Наибольшее падение было заметно в первой половине прошедшего года, но к концу года темпы замедлились.

Поддержали продажи смартфонов устройства с поддержкой 5G. Наибольшее число гаджетов удалось продать компании Samsung. На втором месте оказалась Apple, замыкает тройку лидеров Huawei.