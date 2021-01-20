YouTube продлит ограничения в отношении Трампа еще как минимум на неделю

Руководство видеохостинга YouTube решило продлить введенный после протестов в Вашингтоне запрет на загрузку действующим президентом США Дональдом Трампом видеороликов и прямых эфиров еще по меньшей мере на неделю, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об ограничениях в отношении главы государства сервис объявил 12 января, они должны были продлиться как минимум семь дней. Причиной продления меры стало "беспокойство о сохраняющейся возможности насилия".

Личные аккаунты Трампа в ряде соцсетей, включая Facebook, Instagram и Twitter, были заморожены на фоне протестов. Twitter впоследствии на постоянной основе заблокировал учетную запись действующего президента, сославшись на нарушения Трампом правил, а также в связи с опасением, что он может попытаться спровоцировать беспорядки.

6 января сторонники американского лидера ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению там итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Силы полиции и спецназа вскоре освободили здание Капитолия от ворвавшихся туда участников акции в поддержку Трампа, и законодатели смогли продолжить и успешно завершить процедуру утверждения Байдена в качестве избранного главы государства, его инаугурация состоится 20 января.