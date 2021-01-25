В Азербайджане готовятся к интеграции госорганов в «Правительственное облако»
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Возрождение Карабаха придаст серьезный импульс развитию ненефтяного сектора Азербайджана - Микаил Джаббаров
Скоро начнется строительство ж/д терминала между Ираном и Азербайджаном - губернатор иранской провинции
В UNEC состоялась международная конференция на тему «Албанское христианское наследие Азербайджана – храм Худаванг» (ФОТО)
В международные организации направлен отчет в связи с бесчеловечным обращением армянской стороны с азербайджанскими пленными
Площадь выбросов вулканических продуктов при извержении грязевого вулкана «Гушчу» составляет 3 га - директор Государственного заповедника