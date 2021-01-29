Xiaomi представила станцию для бесконтактной зарядки устройств

Один из крупнейших в Китае производителей смартфонов Xiaomi в пятницу представил станцию для бесконтактной подзарядки устройств. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Weibo сообщил генеральный директор компании Лэй Цзюнь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Аппарат получил название Mi Air Charge. Как заявил Лэй Цзюнь, станция устанавливается внутри помещения и может одновременно подзаряжать несколько устройств, находящихся на расстоянии нескольких метров от нее. Мощность заряда составит 5 Вт.

"Mi Air Charge предназначена для подзарядки "умных" часов, браслетов и других устройств", - указал Лэй Цзюнь. Как пишут китайские СМИ, станция также будет использоваться для зарядки смартфона Xiaomi Mi 11.