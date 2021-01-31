Цукерберг не убедил власти Австралии отказаться от кодекса для медиарынка

Глава компании Facebook Марк Цукерберг обсуждал с главным казначеем Австралии Джошем Фрайденбергом новый кодекс для медиарынка страны и высказал свои опасения на этот счет, однако не смог убедить власти отказаться от планов внедрить такое регулирование. Об этом Фрайденберг заявил в воскресенье в эфире телеканала AB, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Обязательный для всех участников медиарынка Австралии кодекс поведения может быть принят уже 12 февраля. Документ обязывает технологические компании - на первом этапе Facebook и Google - размещать и оплачивать новостной контент австралийских СМИ.

По словам казначея, глава Facebook напрямую обратился к нему и министру связи Австралии Полу Флетчеру. "Это была очень конструктивная дискуссия, но <...> Марк Цукерберг не убедил меня поменять решение [о кодексе для медиарынка]", - отметил Фрайденберг.

Также глава ведомства сообщил о прошедших ранее переговорах между премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и главным исполнительным директором корпорации Microsoft Сатьей Наделлой. По словам Фрайденберга, если в стране возникнут проблемы с поисковым сервисом Google, система Bing от Microsoft сможет составить ему конкуренцию. "Они очень внимательно следят [за тем, что происходит] и, без сомнения, видят возможности для расширения своего бизнеса здесь в Австралии", - подчеркнул Фрайденберг.

Правительство Австралии заявило о необходимости сформировать кодекс поведения для участников медиарынка летом 2020 года. По мнению властей, такой документ позволит устранить критический переговорный дисбаланс между австралийскими медиакомпаниями и цифровыми платформами Google и Facebook, а также обеспечить механизмы быстрого и эффективного разрешения разногласий, в том числе через арбитраж.

В Google и Facebook предложенный документ назвали несправедливым и при его вступлении в силу пообещали ограничить ряд функций и услуг, предоставляемых пользователям на территории Австралии. В Google заявили, что отключат возможность поиска в интернете, а компания Facebook намерена лишить пользователей в Австралии возможности делиться международными и местными новостями на своих страницах в одноименной социальной сети. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ответ напомнил корпорациям о том, кто устанавливает правила в стране, и заявил, что его правительство не станет реагировать на угрозы.