Google, Microsoft и Qualcomm направили жалобы на покупку Nvidia компании Arm

ИКТ 13 февраля 2021 02:37 (UTC+04:00)
Google, Microsoft и Qualcomm направили жалобы на покупку Nvidia компании Arm

Американские технологические компании Google, Microsoft и Qualcomm обратились к антимонопольному регулятору США с жалобами на сделку по приобретению гигантом Nvidia британской компании Arm, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Корпорации обеспокоены тем, что покупка Arm может нанести ущерб конкуренции в области разработки и производства чипов.

Приобретение Arm компанией Nvidia может состояться, если антимонопольные органы США, Великобритании, Европейского союза и Китая не обнаружат в нем нарушений. Источник агентства добавил, что Федеральная торговая комиссия США, рассматривающая условия сделки перед ее одобрением, направила запросы третьим сторонам, которые могут потенциально пострадать от действий Nvidia. Их явное недовольство может, по сведениям Bloomberg, повлиять на решение регулятора или заставить Nvidia изменить условия сделки.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Тегеран отправили вторую партию вакцины &quot;Спутник V&quot;
В Тегеран отправили вторую партию вакцины "Спутник V"
В Иране началась вакцинация населения &quot;Спутником V&quot;
В Иране началась вакцинация населения "Спутником V"
В Иране снизилось число смертей от коронавируса
В Иране снизилось число смертей от коронавируса
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Ключевые индексы на биржах в США завершили ростом вторую неделю подряд Финансы 03:02
Google, Microsoft и Qualcomm направили жалобы на покупку Nvidia компании Arm ИКТ 02:37
В ООН указали, что санкции США и ЕС против Венесуэлы привели к гуманитарному кризису В мире 02:14
Администрация Байдена намерена добиваться выдачи Ассанжа из Великобритании в США США 01:52
Археологи обнаружили следы эпидемии, поразившей Центральную Африку в античную эпоху Другие страны 01:27
В Пентагоне заявили, что поддерживают планы Байдена закрыть тюрьму Гуантанамо США 01:05
Еще один матч плей-офф Лиги Европы перенесли на нейтральное поле из-за коронавируса Спорт 00:44
Китай отказался предоставить ВОЗ исходные данные о ранних заражениях коронавирусом Другие страны 00:25
В Таджикистане произошло сильное землетрясение Таджикистан 00:06
«Южный газовый коридор» - несомненный выигрыш для Европы и Азербайджана – турецкий эксперт Энергетика 00:01
В ООН поддержали решение США исключить хуситов из списка террористических организаций США 12 февраля 23:46
8 108 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 12 февраля 23:31
Новое правительство Италии возглавит Марио Драги Европа 12 февраля 23:18
Иран планирует удвоить объем товарооборота с соседними странами Экономика 12 февраля 22:42
ВОЗ передал Грузии 300 компьютеров для сельских амбулаторий Грузия 12 февраля 22:38
Состоялась встреча руководства МИД Азербайджана с дипломатическими представительствами страны Политика 12 февраля 22:25
Министр обороны КР обсудил вопросы сотрудничества с делегацией Минобороны Катара Кыргызстан 12 февраля 22:18
Разоблачены незаконные действия должностного лица Бакинского суда по тяжким преступлениям Азербайджан 12 февраля 21:51
Эксперт ВОЗ указала на свидетельства повторного заражения новыми штаммами коронавируса В мире 12 февраля 21:32
Южный газовый коридор является успешным результатом 8-летней работы – экономист Экономика 12 февраля 20:59
Баку-Прага: 40-4-40... А ведь прошло столько лет... (ФОТО) Культура 12 февраля 19:54
Освобождены 15 турецких моряков, взятых в заложники пиратами у берегов Нигерии В мире 12 февраля 19:21
Село Гаралар Губадлинского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12 февраля 19:19
Азербайджан заинтересован в активном притоке инвестиций из дружественных стран в рамках восстановления освобожденных территорий - газета Azernews Политика 12 февраля 18:57
Представители ЮНИСЕФ и МККК побывали на разрушенных территориях в Гяндже и Тертере (ФОТО) Общество 12 февраля 18:54
Азербайджан и учреждение Международного дня тюркского языка: Алфавит имеет особое значение в жизни каждого народа Социум 12 февраля 18:41
Члены Конгресса США не должны заниматься затягиванием конфликта – генконсул Азербайджана Политика 12 февраля 18:39
ТРАСЕСА принимает меры по упрощению процедур пересечения границ в Азербайджане Транспорт 12 февраля 18:18
В Азербайджане строятся 7 новых центров Службы "ASAN" Общество 12 февраля 18:16
Эвакуация и экстренное спасение музейных коллекций и ценностей – опыт Азербайджана представлен мировой общественности (ФОТО) Социум 12 февраля 18:12
Испания внесет свой вклад в развитие морской инфраструктуры Грузии Бизнес 12 февраля 18:05
Число женщин, работающих в бизнес-секторе Азербайджана, выросло до 3 раз - госкомитет Общество 12 февраля 18:01
Южный газовый коридор – стратегический успех Азербайджана и уникальное открытие Европы Политика 12 февраля 17:57
Turkish Airlines планирует возобновить авиасообщение в направлении Гянджи Экономика 12 февраля 17:53
В Баку в связи с ремонтными работами изменена схема движения автобусного маршрута Общество 12 февраля 17:51
11 человек погибли в результате взрывов на заводе пиротехники на юге Индии Другие страны 12 февраля 17:48
Ограничен импорт мяса птицы в Азербайджан из Чехии и Германии Общество 12 февраля 17:48
Народный банк Китая выступает за развитие сотрудничества с МФЦА, в том числе в области «зеленых финансов» Бизнес 12 февраля 17:42
Муниципалитеты в Азербайджане незаконно выделили свыше 10 гектаров земельных участков Общество 12 февраля 17:33
В отношении должностных лиц ряда муниципалитетов Азербайджана возбуждены уголовные дела Политика 12 февраля 17:21
Явка на контроль условно осужденных в Грузии вновь станет обязательной Грузия 12 февраля 17:17
В Азербайджане отменяется повторный штраф за нарушение правил стоянки и парковки Общество 12 февраля 17:15
Вакцина самое эффективное оружие – работающий в Турции азербайджанский специалист в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" Общество 12 февраля 17:14
Национальный депозитный центр Азербайджана расширяет операционные связи с рядом иностранных организаций Финансы 12 февраля 17:08
МЧС Азербайджана обратилось к лицам, пытающимся незаконно посетить освобожденные территории (ВИДЕО) Общество 12 февраля 17:03
В Азербайджане передан в пользование реестр профессиональных и квалификационных стандартов Общество 12 февраля 17:01
Село Демирчи Шарурского района войдет в состав Садаракского района Общество 12 февраля 16:55
С начала года стоимость реализованной продукции в сетях розничной торговли в Азербайджане сократилась Бизнес 12 февраля 16:51
В Милли Меджлис Азербайджана поступил отчет в связи с муниципалитетами Политика 12 февраля 16:49
Сумма компенсаций по застрахованным вкладам в закрывшихся азербайджанских банках превышает 622 млн манатов Финансы 12 февраля 16:44
В России смогут создать одну вакцину от всех штаммов коронавируса Россия 12 февраля 16:44
Определились основные направления деятельности Экономического совета Азербайджана Экономика 12 февраля 16:42
В Грузии наблюдается рост экспорта фруктов Бизнес 12 февраля 16:42
Назван запланированный объем сбора томатов в тепличном комплексе Туркменистана Бизнес 12 февраля 16:39
В Азербайджане упрощается процедура усыновления Общество 12 февраля 16:39
Выросли доходы Нахчыванской АР от услуг связи и информации Экономика 12 февраля 16:35
В Азербайджане утверждено положение об Экономическом совете Экономика 12 февраля 16:34
Азербайджан представлен на Le Biennali Invisibili - Невидимая Биеннале (ФОТО) Культура 12 февраля 16:32
"Сказ об Абшероне": Gazelli Art House представляет персональную выставку Анара Гусейнзаде (ФОТО) Культура 12 февраля 16:30
В Азербайджане меняются штрафы за автохулиганство Общество 12 февраля 16:29
Экспорт овощей из Грузии снизился по сравнению с прошлым годом Бизнес 12 февраля 16:28
Объем кредитного портфеля правительственных учреждений Азербайджана за год существенно увеличился Финансы 12 февраля 16:22
В Азербайджане уменьшается пошлина за нотариальное заверение копий документов Общество 12 февраля 16:21
В Узбекистане ускорят процесс приватизации государственных активов Узбекистан 12 февраля 16:19
Кабмин Азербайджана определит правила установки покрытий на окна автомобилей Общество 12 февраля 16:18
Внешнеторговый оборот Азербайджана в 2020 году превысил $24 млрд Бизнес 12 февраля 16:16
Работы по вводу в эксплуатацию метеорадаров в Шамахы и Гёйгёле планируется завершить в середине марта – минэкологии Общество 12 февраля 16:06
Парламент Азербайджана одобрил поправку о необязательности наличия при себе водительских прав Общество 12 февраля 16:05
В Азербайджане продлевается срок приостановления проверок в сфере предпринимательства Экономика 12 февраля 16:03
Сотрудникам Налоговой службы Азербайджана присвоены специальные высшие звания – распоряжение Политика 12 февраля 16:01
В Азербайджане вносятся изменения в список муниципалитетов Общество 12 февраля 15:59
В административно-территориальное деление Шарурского и Седерекского районов вносятся частичные изменения Общество 12 февраля 15:58
Фильму "Gün keçdi" – 50 лет! Впервые Флора Керимова о хите "Bir axşam taksidən..." Почему Гасан Мамедов отказался сниматься, а Лейла Шихлинская плакала (ВИДЕО, ФОТО) Культура 12 февраля 15:54
Туркменистан организовал авиаперевозку отечественной продукции в Турцию Транспорт 12 февраля 15:37
В освобожденном Зангиланском районе обнаружено большое количество трофеев (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 12 февраля 15:33
Власти Норвегии заявили о крупнейшем экономическом кризисе в стране Европа 12 февраля 15:30
Я ни о чем не жалею, горжусь собой и боевыми товарищами! – пробывший 35 дней в плену курсант (репортаж Trend TV) Общество 12 февраля 15:25
В ближайшее время TRACECA представит обновленную карту своих маршрутов Транспорт 12 февраля 15:22
Минсельхоз США назвал прогнозы на 2021 год по урожаю ячменя в Азербайджане Бизнес 12 февраля 15:15
Wood Mackenzie позитивно оценивает перспективы расширения «Южного газового коридора» Энергетика 12 февраля 15:12
В Азербайджане от COVID-19 излечились 226 человек, выявлен 191 новый случай заражения Общество 12 февраля 15:12
Табачная продукция в Азербайджане переходит в список подакцизных товаров Бизнес 12 февраля 15:07
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% Россия 12 февраля 15:06
Принимаются меры для решения проблем, поднятых избирателями в Сураханском районе Политика 12 февраля 15:00
Регулятор ЕС начал экспертизу вакцины от коронавируса компании Curevac Европа 12 февраля 15:00
В связи с погодными условиями "Азеригаз" переходит на усиленный режим работы - гендиректор Общество 12 февраля 14:59
В добывающих странах меньше заинтересованы в развитии розничного бизнеса Экономика 12 февраля 14:59
Разработка месторождения «Достлуг» повышает интерес в коммерческом и техническом плане Энергетика 12 февраля 14:49
Мнение о неношении маски на открытом воздухе не является официальной позицией TƏBİB Общество 12 февраля 14:43
Туркменистан готов к сдаче в долгосрочную аренду складских помещений Туркменбашинского порта Азербайджану и Афганистану Транспорт 12 февраля 14:37
Справка для зарубежной поездки о прохождении вакцинации будет предоставлена из электронной системы - TƏBİB Общество 12 февраля 14:34
TRACECA планирует реализовать проект отслеживания продвижения грузов до 2026 года Транспорт 12 февраля 14:33
Назван объем инвестиций привлеченных в геологическую отрасль Казахстана Бизнес 12 февраля 14:33
Представитель Узбекистана впервые вошел в состав Исполнительного совета Таможенной конвенции о международной перевозке грузов Узбекистан 12 февраля 14:33
Банковским секторам нужно персонализировать приложения, предлагая релевантный контент - российский юзабилист Экономика 12 февраля 14:29
«Azercell Telecom» вручил подарки школьникам, добившимся успеха на международных олимпиадах по информатике в 2020 году (ФОТО) Общество 12 февраля 14:29
В направлении Муганлы-Исмаиллы-Габала строится новая автомобильная дорога Экономика 12 февраля 14:28
Премьер Грузии: Государство продолжит поддержку местного производства и в будущем Грузия 12 февраля 14:27
Южный газовый коридор может сыграть важную роль в усилении энергетической безопасности Турции и европейских стран Энергетика 12 февраля 14:23
Иран и Туркменистан рассматривают вопрос увеличения поставок электроэнергии Энергетика 12 февраля 14:22
Все новости