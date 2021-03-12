Nar планирует модернизацию центров обслуживания

БАКУ /Trend/ - Мобильный оператор Nar, сохраняя приверженность клиентоориентированной стратегии, в 2020 году адаптировал свои услуги к новым реалиям и меняющимся потребностям клиентов.

Об этом сказал генеральный директор Nar Гуннар Панке на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в указанный период Nar уделил особое внимание развитию цифровых каналов и социальных проектов.

Кроме того, мобильный оператор, учитывая карантинные ограничения, запустил услугу Seyyar Nar, продажу номеров онлайн, а также ряд образовательных пакетов и проектов, сказал Панке.

Он также сообщил, что при помощи цифровых каналов в 2020 году было удовлетворено порядка восьми тысяч клиентских запросов.

Nar в прошлом году открыл 19 новых точек продаж и три центра обслуживания, сказал гендиректор.

«В нынешнем году мы продолжим обновление магазинов и центров услуг как в Баку, так и в регионах страны», - сказал Панке.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev