Microsoft может приобрести за $16 млрд разработчика технологий искусственного интеллекта

Американская корпорация Microsoft проводит консультации с руководством компании Nuance Communications о ее приобретении за $16 млрд. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников, договоренности могут быть достигнуты уже на следующей неделе. Условия сделки могут измениться. Представители компаний пока не подтвердили информацию о консультациях.

Nuance Communications, в частности, специализируется на технологиях искусственного интеллекта и распознавания голоса. Ее разработки применялись при создании голосового помощника Siri, используемого в устройствах компании Apple. Головной офис Nuance Communications находится в пригороде Бостона (штат Массачусетс).