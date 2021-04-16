В США заявили, что кибератака на SolarWinds поставила под угрозу 16 тыс. компьютеров
Кибератака через программное обеспечение американской компании SolarWinds поставила под угрозу 16 тыс. компьютерных систем по всему миру, дав возможность потенциально вывести их из строя. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте прошлого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.
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