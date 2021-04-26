В Азербайджане расширят возможности платформы для поддержки предпринимательства

БАКУ /Trend/ - В ходе онлайн-мероприятия Artificial Intelligence for Digital Governance Conference & Data Competition Confirmation, организованного Центром развития электронного правительства Азербайджана, принято решение начать в ближайшие месяцы оказывать услуги для поддержки предпринимательства посредством единой платформы.

Как сообщает в понедельник Trend, для налаживания более эффективного сотрудничества между различными структурами, в частности, Агентством аграрного кредитования и развития, Государственным таможенным комитетом и ABAD (Доступная поддержка семейному бизнесу), решено расширить возможности платформы Цифрового торгового хаба.

В рамках этой платформы были обсуждены вопросы, связанные с упрощением доступа предпринимателей к финансовым ресурсам и налоговым льготам.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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