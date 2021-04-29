В бакинском поселке планируется построить расширенную оптическую сеть

БАКУ /Trend/ - ООО Baktelecom планирует до середины 2022 года построить расширенную оптическую сеть на 10 тысяч абонентов в поселке Бина Хазарского района Баку.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ООО, уже введена в эксплуатацию новая оптическая сеть на пять тысяч абонентов в жилом массиве "Сюдчюлюк".

"Более 500 семей обеспечены телекоммуникационными услугами, в частности интернетом, телефонией и цифровым ТВ. Для этого мы бесплатно предоставляем гражданам соответствующие модемы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в жилом массиве "Атчылыг" поселка Бина реализуется проект "Оптика до дома".

"В рамках этого проекта строится оптоволоконная сеть, отвечающая современным стандартам связи, которая в будущем обеспечит жителей массива телекоммуникационными услугам", - сообщает ООО.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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