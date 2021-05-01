Информационные системы госструктур Азербайджана размещены в G-Cloud - минсвязи

БАКУ /Trend/ - Информационные системы и ресурсы 25 государственных структур Азербайджана уже размещены в "Правительственном облаке", сказал Trend советник министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Байрамов.

По его словам, облачные технологии играют важную роль в цифровом развитии, и в их числе следует выделить "Правительственное облако".

"Указом Президента Азербайджана за №718 от третьего июня 2019 года в Азербайджане создано "Правительственное облако" и утверждена одноименная концепция (G-cloud).

Она создана на базе инфраструктуры Дата-центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий. Кроме того, решением Кабинета министров от 29 октября 2020 года за №428 утвержден "План перехода государственных информационных систем и ресурсов в "Правительственное облако", - сказал Байрамов.

Он отметил, что в соответствии с планом уже начался постепенный переход информационных систем государственных органов в "Правительственное облако".

"Для формирования государственных информационных систем и ресурсов и оказания электронных услуг в существующем Дата-центре и в моделях облачных сервисов создана технологическая среда в "облачном" сервисе IaaS в "Правительственном облаке", запущены сервисы резервирования (back-up), архивирования (cold back-up), операционная система Windows Server (PaaS), SQL Server (PaaS для управления базами данных, AZCLOUD Drive, видеоконференция (VCaaS), виртуальная облачная телефония, "облачные" услуги и размещение (colocation)", - сказал Байрамов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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