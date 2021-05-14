В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram, принадлежащих компании Facebook, произошел в пятницу в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Жалобы поступают из США, Великобритании, Германии, Польши и других государств. Отчетов из России не поступало.
Пользователи Facebook испытывают затруднения со входом в аккаунт, просмотром ленты новостей и загрузкой изображений. Жалобы насчет Instagram в основном касаются авторизации, просмотра новостной ленты и историй.
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