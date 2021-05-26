Пентагон исключил Xiaomi из списка "китайских военных предприятий"

Суд в США признал недействительным решение Пентагона о внесении телекоммуникационной корпорации Xiaomi в список "китайских военных предприятий", в связи с чем американские инвесторы получают возможность на законных основаниях приобретать ее акции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщила компания.

Как подчеркивается в документе, китайская компания продолжит активно разрабатывать новые высокотехнологичные продукты, чтобы удовлетворить спрос и "сделать более прекрасной жизнь" потребителей со всего мира.

Эта корпорация была основана в апреле 2010 года и входит в четверку крупнейших производителей смартфонов в мире. В 2018 году она провела первичное публичное размещение акций на бирже в Гонконге. В конце декабря минувшего года рыночная капитализация Xiaomi впервые превысила $100 млрд.