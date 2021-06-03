ФБР приписывает атаку на JBS хакерским группировкам REvil и Sodinokibi

Федеральное бюро расследований (ФБР) США приписывает кибератаку на компанию JBS хакерским группировкам REvil и Sodinokibi, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приписываем REvil и Sodinokibi атаку на JBS и усердно работаем над тем, чтобы привлечь злоумышленников к правосудию", - заявили в ФБР. "Мы продолжаем фокусировать наши усилия на том, чтобы создавать риски и последствия, а также привлекать к ответственности виновных действующих лиц", - добавило ведомство.