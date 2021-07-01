Интернет с 4G MiFi от Azercell стал еще быстрее!

БАКУ/Trend/ - Наличие качественного и эффективного интернет-соединения является одним из важных требований современной жизни. Лидирующий оператор мобильной связи страны Azercell Telecom продолжает предлагать удобные и доступные решения в этой области. В рамках текущей кампании, наряду с новым устройством MiFi M25, подписчики также смогут получить интернет-пакет объемом в 50 Gb в подарок. Это современное устройство, которое стоит всего 99 манатов, обеспечивает быстрое подключение к Интернету одновременно до 10 пользователей.

Небольшой размер позволяет всегда носить это устройство с собой. Одной из наиболее важных функций для пользователей является функция энергосбережения устройства 4G MiFi. Полная зарядка обеспечивает устройству до 8 часов непрерывной работы. В случаях, когда устройство не используется, вы можете настроить автоматический переход в спящий режим, тем самым сэкономив расход как интернет-трафика, так и ресурса аккумулятора.

Следует отметить, что в рамках кампании с каждым устройством 4G MiFi предлагается один бесплатный номер фактурной линии, находящийся в тарифном пакете «Data». Абоненты могут приобрести устройство в магазинах Azercell Эксклюзив и в магазинах официальных дилеров оператора.

Дополнительную информацию о кампании вы можете получить по этой ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/devices/iot/4g-mi-fi.html