США используют все имеющиеся у них инструменты для защиты от хакеров из КНР

Вашингтон намерен использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для защиты от хакеров из КНР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в четверг на брифинге для журналистов в Белом доме министр торговли США Джина Раймондо.

"Президент [США Джо] Байден очень четко дал понять, что последствия будут. И мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы защитить американцев и американский бизнес", - сказала она.

Раймондо также отметила, что у нее не было никаких контактов с коллегами из Китая, в ходе которых обсуждалась бы тема хакеров.