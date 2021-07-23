Лидер в сфере информационной безопасности в РФ выходит на рынок Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Компания «Код Безопасности» - лидер в сфере обеспечения информационной безопасности в России - выходит на рынок Азербайджана.

Об этом сказал представитель компании Олег Кравчук на мероприятии «Деловая миссия российских компаний под эгидой АО «РОСЭКСИМБАНК» в Баку», сообщает в пятницу Trend.

По его словам, продукты компании защищают практически все госслужбы и структуры России.

«Все российские и зарубежные атомные электростанции защищены продуктами нашей компании. В Азербайджане мы хотим предложить совместную работу с предприятиями страны», - сказал Кравчук.

По его словам, планируется создать совместный кластер регионального доверия и линейку продуктов для рынка Азербайджана и региона в целом.

«Мы хотим расширить не только потенциальное сотрудничество, но и взаимодействие с ИТ-компаниями. У нас даже есть контракт с одной из азербайджанских компаний», - сказал представитель компании.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)