«Лаборатория Касперского» пилотирует интеллектуальную систему для аналитики чрезвычайных ситуаций

«Лаборатория Касперского» представляет свою новую разработку — систему для аналитики чрезвычайных ситуаций Kaspersky Neural Networks. Решение пригодится в условиях стихийных бедствий, на массовых мероприятиях с большим скоплением людей, в мегаполисах при сложном трафике на дорогах. Анализ данных происходит в режиме реального времени с борта беспилотника при помощи нейронных сетей.

Система Kaspersky Neural Networks предназначена для решения трёх основных задач:

поиска пропавших людей, животных и объектов в труднодоступных районах;

оценки ущерба при чрезвычайных происшествиях с использованием снимков с воздуха;

анализа данных, необходимых для ведения геодезической, картографической и кадастровой деятельности, а также организации дорожного движения.

Уникальность системы заключается в том, что она может в режиме реального времени обрабатывать данные на борту нескольких беспилотников, находящихся в воздухе, и демонстрировать их в едином веб-интерфейсе для множества операторов. Это позволяет существенно повысить скорость реакции на инцидент.

По мнению создателей системы, она будет актуальна, прежде всего, для нужд МВД и МЧС Азербайджана. Ориентированная на аналитику происшествий и поиск людей система станет надёжным помощником для сельхозпредприятий, строительных и промышленных компаний.

«Интеллектуальные технологии на базе компьютерного зрения сегодня актуальны для самых разных отраслей в Азербайджане. Например, на севере станы постоянно случаются наводнения, сели смывают мосты и дома. А трудная доступность отдельных районов не позволяет получать полную картину событий оперативно. Чтобы вовремя оценить ущерб и принять срочные меры по ликвидации, такое решение могло бы сильно помочь, — рассуждает Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане. — Кроме того, решение на базе нейросетей и компьютерного зрения, без сомнения, будет актуально для развивающейся быстрыми темпами транспортной системы Баку и соединения ее с пригородной инфраструктурой».

Kaspersky Neural Network определяет и классифицирует пострадавшие от наводнения объекты

В рамках партнёрства с российским производителем беспилотных летательных аппаратов «Альбатрос» решение Kaspersky Neural Networks уже установлено на беспилотный самолёт «Альбатрос М5» и промышленный квадрокоптер «Альбатрос Д1».

При разработке системы эксперты уделили особое внимание технологиям обнаружения малых объектов в условиях ограниченной видимости. Например, во время стихийных бедствий часто стоит задача не только найти уцелевшие смытые строения, но и отличить хозяйственные постройки от жилых, а также определить концентрацию объектов на территории затопления.

Применение технологий машинного обучения для обработки изображений обеспечивает мгновенное реагирование при анализе объектов. Так, например, в ходе одного из испытаний Kaspersky Neural Networks тысячи изображений высокого разрешения были обработаны за несколько минут на ноутбуке в условиях работы на пересечённой местности и ограниченной вычислительной мощности устройства.

Нейронные сети «Лаборатории Касперского» умеют дообучаться, с каждым разом совершенствуя результаты. Решение тренировано на десятках тысяч изображений и умеет распознавать и классифицировать по группам людей, дома, автомобили, животных и другие объекты. При этом обработка данных может вестись как на борту БПЛА, например беспилотника «Альбатрос» серии М, так и на сервере или ноутбуке по окончании полётов.

Картинки интерфейса здесь:

https://box.kaspersky.com/d/f84abd51838e4da2899a/

Фото самолета и коптера, на которых стоит программа, можно найти тут:

https://www.alb.aero/catalog/bpla-multirotornogo-tipa/albatros-d1/

https://www.alb.aero/catalog/bpla-samoletnogo-tipa/albatros-m5/