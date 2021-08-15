Intel добивается субсидий на строительство предприятий по производству чипов

Американская корпорация Intel ищет средства для финансирования строительства предприятий по производству чипов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, в июле исполнительный директор компании Пэт Гелсингер и другие представители правления встречались по указанному вопросу с представителями американской администрации.

Беседа с чиновниками в Вашингтоне является лишь частью кампании по привлечению субсидий. В ходе подобных встреч с официальными лицами в других странах Гелсингер обращал внимание на то, что корпорация имеет большие планы по строительству предприятий, что поможет сбалансировать концентрацию чипов в Азии. Для исправления ситуации требуется несколько миллиардов долларов.

В частности, Гелсингер пытается одним из первых получить доступ к правительственным грантам до $3 млрд на предприятие.

Основанная в 1968 году Intel выпускает электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры. Оборот компании за 2020 год превысил $77 млрд.

В последний год мир столкнулся с нехваткой полупроводников, которая связана с резко возросшим спросом на эту продукцию в связи с переводом мобильной связи во многих странах на системы пятого поколения. В условиях пандемии и расширения работы по удаленным схемам увеличилось и производство персональных компьютеров и игровых приставок.