Кибербезопасность стала самой актуальной проблемой в мире, в том числе и в Азербайджане - минсвязи
БАКУ /Trend/ - Кибербезопасность стала самой актуальной проблемой в мире, в том числе и в Азербайджане.
Об этом сообщили в четверг Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
По данным ведомства, подготовка отечественных специалистов в данной области и совершенствование их профессиональных навыков является приоритетной задачей Информационно-вычислительного центра (ИВЦ) при министерстве.
Созданная в ИВЦ рабочая среда играет важную роль в подготовке соответствующих специалистов по кибербезопасности.
Помощь наставников и созданная рабочая среда в лаборатории моделирования кибератак сыграют важную роль в подготовке специалистов по кибербезопасности. Кроме того, во время программы стажировки участники могут обмениваться знаниями друг с другом, говорится в сообщении.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev