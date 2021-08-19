Кибербезопасность стала самой актуальной проблемой в мире, в том числе и в Азербайджане - минсвязи

БАКУ /Trend/ - Кибербезопасность стала самой актуальной проблемой в мире, в том числе и в Азербайджане.

Об этом сообщили в четверг Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По данным ведомства, подготовка отечественных специалистов в данной области и совершенствование их профессиональных навыков является приоритетной задачей Информационно-вычислительного центра (ИВЦ) при министерстве.

Созданная в ИВЦ рабочая среда играет важную роль в подготовке соответствующих специалистов по кибербезопасности.

Помощь наставников и созданная рабочая среда в лаборатории моделирования кибератак сыграют важную роль в подготовке специалистов по кибербезопасности. Кроме того, во время программы стажировки участники могут обмениваться знаниями друг с другом, говорится в сообщении.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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