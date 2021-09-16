Сложные целевые атаки и охота на угрозы: стали известны темы Security Analyst Summit 2021
В этом году ежегодная конференция по кибербезопасности SAS, которую традиционно посещают исследователи, представители международных правоохранительных организаций, научного сообщества и государственных учреждений, состоится 28-29 сентября. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате. Основными его темами станут сложные целевые атаки, инструменты threat hunting, новые растущие угрозы.
Помимо экспертов «Лаборатории Касперского» на конференции будут выступать представители PricewaterhouseCoopers, Mandiant, Nex, Sourcegraph, NTT Security и «Яндекса». Зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно здесь: https://thesascon.com/program.
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