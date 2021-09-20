В Грузии снизилась стоимость мобильного интернета

БАКУ /Trend/ - Стоимость мобильного интернета в Грузии снизилась, сообщает Trend со ссылкой на Национальную комиссию по коммуникациям Грузии.

По состоянию на июль 2021 года средняя стоимость одного гигабайта интернета на рынке составляет 0,81 лари (26 центов), что на 0,24 тетри (8 центов), или на 22 процента, меньше цены за аналогичный период 2020 года – 1,05 лари (34 цента).

Со снижением тарифов на рынке растет количество абонентов, пользующихся услугами 4G.

В настоящее время мобильный интернет используют 3,2 миллиона абонентов, что на 16 процентов больше, чем в 2020 году. В общей сложности 63 процента активных SIM-карт в Грузии используют мобильный интернет каждый месяц.

В 2020 году потребление мобильного интернета в Грузии увеличилось на 119 процентов и достигло 192 337 терабайт.

Тенденция роста продолжилась и в 2021 году: объем использованного интернета в июле составил 28 800 терабайт, что на 71 процент больше, чем в предыдущем году. Потребление мобильного интернета на одного абонента тоже увеличилось и составило в среднем 9,4 гигабайт.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)