В Instagram разрешили публиковать ролики длительностью до 60 минут

ИКТ 6 октября 2021 01:12 (UTC+04:00)
В Instagram разрешили публиковать ролики длительностью до 60 минут

Социальная сеть Instagram увеличила продолжительность загружаемых роликов с одной минуты до 60 минут, отказавшись от прежнего способа публикаций видеоматериала в приложении IGTV. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, сообщает The Verge.

В публикации отмечается, что функция IGTV подвергнется ребрендингу и сменит свое название на Instagram TV. Утверждается, что формат будет удобен для тех пользователей, кто заходит в Instagram исключительно ради просмотра видеоконтента.

IGTV был представлен в июне 2018 года. Функция должна была стать мобильным эквивалентом YouTube, благодаря которому пользователи находили и смотрели длинные видео. Издание отмечает, что формат так и не прижился, а уже спустя пару месяцев в США запустилось китайское приложение TikTok.

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