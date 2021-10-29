Huawei поможет Узбекистану модернизировать сельхоз сектор

БАКУ/Trend/-Технологии Huawei в сельском хозяйстве не только помогут Узбекистану повысить эффективность мониторинга урожая, но и упростят работу фермерам, сэкономят водные ресурсы и защитят окружающую среду, сказал Trend представитель Huawei.

"Сельское хозяйство в Узбекистане играет большую роль в его экономическом и социальном развитии. Увеличение производственного и экспортного потенциала аграрного сектора позволяет улучшить устойчивое развитие общества и экономический рост. Реализуя этот проект, Huawei хочет продемонстрировать, как технологии могут помочь сельскохозяйственной и ирригационной сферам Узбекистана исправить недостатки традиционного способа управления", - сказал представитель.

По его словам, в традиционном сельском хозяйстве отсутствуют эффективные технические методы, помогающие производственному процессу. Кроме того, традиционное сельское хозяйство энергозатратно и требует много времени.

"Переход от традиционного сельского хозяйства к "умному" позволит обеспечить удаленный мониторинг и контроль урожая и почвы/воздуха с помощью разнообразных датчиков", - сказал представитель.

Он добавил и другие преимущества "умного" сельского хозяйства: "Аналитика больших данных позволит значительно повысить урожайность и эффективность посевов. Дроны для защиты растений помогут сберечь пестициды и повысить скорость обработки растений. Система платформы больших сельскохозяйственных данных будет своевременно получать данные о росте урожая, показатели воды и удобрений, а также информацию о статусе в режиме онлайн. Панель инструментов с аналитическими данными будет представлять фермерам полный обзор состояния полей и точные инструкции по посадке и разведению".

Недавно сообщалось, что Huawei Uzbekistan и Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ) представили пилотный проект по внедрению инновационных технологий в сельском хозяйстве и ирригационных системах.

Проект "Умное сельское хозяйство" был реализован как мероприятие корпоративной социальной ответственности с целью продемонстрировать, что ИКТ-технологии играют важную роль в трансформации экономики Узбекистана. Этот проект был направлен на то, чтобы дать возможность профессорам, сотрудникам, студентам ТИИИМСХ провести дальнейшие исследования в этой сфере, а также продемонстрировать другим сельскохозяйственным предприятиям и кластерам, как они могут улучшить свою деятельность.