Слияние двух компаний позволит превратить Азербайджан в центр инноваций региона

БАКУ /Trend/ - Слияние ООО AzInTelecom и информационно-вычислительного центра (ИКЦ) в одну компанию даст толчок превращению страны в центр инноваций в регионе и развития цифровой экономики.

Как сообщает во вторник Trend, в ООО будут применяться корпоративные стандарты управления на основе передового опыта.

"Слияние позволит оптимизировать работу инфраструктуры в дата-центре, сформировать и создать новые государственные информационные системы и ресурсы на основе облачных технологий, сконцентрировать технический персонал для организации электронных услуг в одном центре, оптимизировать расходы в этой сфере и обеспечить единый механизм контроля доходов. Кроме того, новый подход поспособствует развитию в стране сертификата цифровой подписи. Этот проект электронной подписи, которая сочетает в себе биометрическую аутентификацию и облачные технологии, позволит гражданам оказывать более оперативно и доступно услуги на основе цифровой подписи", - сказали в ведомстве.

Также было отмечено, что слияние позволит интегрировать системы ООО и ИКЦ в единую, а также создать новые услуги и продукты, позволит сформировать новые субъекты предпринимательства, придаст импульс эффективному выполнению процессов трансформации, а также послужит превращению Азербайджана в центр инноваций в регионе и развитию цифровой экономики.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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