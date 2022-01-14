«Свинка Пеппа», «Пацанки» и Ariana Grande: чем интересовались дети в сети осенью 2021 года

«Лаборатория Касперского» проанализировала, какой онлайн-контент интересовал детей по всему миру осенью 2021 года*

С сентября по ноябрь больше всего времени дети проводили на YouTube (31% от общего времени, проведённого в десяти самых популярных приложениях). На втором месте оказался WhatsApp с долей 19%, на третьем — TikTok с долей 18,8%.

Наиболее часто дети искали на YouTube контент, связанный с играми. Доля таких запросов составила 28%. Чаще всего они пытались найти каналы игровых блогеров, а самой популярной игрой стала Minecraft. В топ-3 каналов на YouTube попали MrBeast, EdisonPts и Paluten, а в десятку наиболее востребованных игр впервые вошли Genshin Impact и Poppy Playtime.

Второе место по количеству детских поисковых запросов на YouTube заняли связанные с музыкой, их доля составила 19%. Чаще всего искали BTS, BlackPink, Lil Nas X, Ariana Grande и Twice, а на русском — треки Моргенштерна и Инстасамки. Среди самых популярных песен — Love Nwantiti исполнителя CKay и два новых трека от LISA, одной из участниц южнокорейской группы BlackPink, — LALISA и MONEY.

На фильмы, мультфильмы и телешоу пришлось 12% запросов. Чаще всего искали мультфильмы «Свинка Пеппа», «Лунтик», «Барбоскины» и «Леди Баг и Супер-Кот» и фильмы «Веном 2» и «Человек-паук: нет пути домой». Самые же распространённые запросы на русском относительно телешоу звучали как «Что было дальше» и «Пацанки, 6 сезон».

«Интернет и гаджеты играют всё более значимую роль в жизни детей по всему миру, и Азербайджан не исключение. Родителям важно не игнорировать эту тему, активно интересоваться увлечениями ребёнка, рассказывать о правилах поведения в цифровом пространстве. Для этого можно проводить время онлайн вместе: например, даже если ребёнок интересуется только компьютерными играми, узнать про этот мир больше, обсудить, что об этом говорят блогеры, или попробовать создать в Minecraft что-то вместе», — комментирует Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы обезопасить детей в сети, «Лаборатория Касперского» рекомендует родителям:

устанавливать чёткие правила поведения детей в интернете и объяснять, зачем они нужны (такие правила стоит пересматривать по мере взросления ребёнка);

узнавать новое вместе, наблюдать, что дети делают в сети, и продумывать, как обеспечить их безопасность;

при необходимости использовать приложение для родительского контроля, но перед установкой объяснить ребёнку, как оно работает и помогает его защитить.

Решение Kaspersky Safe Kids помогает родителям обеспечивать безопасность детей в интернете. Оно совместимо со всеми популярными платформами: Windows, macOS, Android и iOS. Продукт позволяет родителям быть в курсе того, сколько времени ребёнок проводит в интернете, какие сайты посещает и какие публикации оставляют на его странице в соцсетях. Кроме того, Kaspersky Safe Kids умеет определять текущее местоположение ребёнка благодаря функции геолокации, а функция «Безопасный поиск на YouTube» позволяет оградить его от сомнительного видеоконтента, дополняя штатные возможности популярного сайта.

* По данным анонимизированной статистики Kaspersky Safe Kids о количестве часов, проведённых детьми в приложениях на устройствах под управлением Android. За 100% принималась сумма часов, проведённых в десяти самых популярных приложениях, а процентное распределение зависит от количества часов, проведённых в каждом из приложений.

﻿