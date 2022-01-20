Apple призвала срочно обновить iPhone

Apple призвала пользователей обновить свои iPhone до версии iOS 15. Об этом сообщает издание ArsTechnica, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Американская компания перестала предлагать обновление iOS 14.8.1 для смартфонов бренда. Вместо актуального апдейта операционной системы прошлого поколения Apple заявила о необходимости обновлять аппараты до iOS 15, вышедшей осенью 2021 года. Таким образом, технические специалисты компании намекают на то, что смартфоны на базе iOS 14 больше не будут получать поддержки с точки зрения безопасности.

По словам журналистов медиа, в решении Apple заключено противоречие. «Предоставление пользователям доступа к iOS 14 кажется нам разумным компромиссом», — пишут они. Авторы заметили, что вместо этого компания ставит своих потребителей перед фактом, что предыдущая версия ОС больше не получит апдейты безопасности.

В материале говорится, что Apple должна быть более последовательной в своих заявлениях, так как ранее ее представители обещали поддержку пользователей iOS 14 обновлениями безопасности. Например, потребители iPhone на базе iOS 12 прекратили получать поддержку лишь в конце 2021 года. При этом релиз iOS 12 состоялся в 2018 году, а iOS 14 — в 2020 году.