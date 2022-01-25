«Nar» удостоился титула чемпиона Азербайджана (ФОТО)

Команда «Nar» оставила позади всех соперников и удостоилась титула чемпиона Азербайджана по «Breyn Rinq» 2021 года. 16 команд, в том числе 6 вузов и 6 региональных команд Азербайджана, упорно соревновались в течение 4 месяцев. В финале «Nar» встретился с командой «Bridge» - обладателем кубка «Bilik», и стал победителем сезона.

Генеральный директор «Azerfon», Гуннар Панке встретился с членами победившей команды «Nar» и поздравил их: «Абсолютная победа команды «Nar» обусловлена вашей решимостью, знаниями и быстрым мышлением. Мы рады достижениям таких образованных молодых людей и желаем вам дальнейших успехов».

Следует отметить, что интеллектуальная игра «Breyn Rinq» является одним из проектов по поддержке науки и образования в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Nar. Мобильный оператор уже 9 лет поддерживает интеллектуальную игру «Breyn Rinq». Подробную информацию о социальных проектах «Nar» можно найти на сайте http://www.nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны.