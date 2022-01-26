Международный союз электросвязи назвал сферы сотрудничества с Туркменистаном

ИКТ 26 января 2022 19:41 (UTC+04:00)
Международный союз электросвязи назвал сферы сотрудничества с Туркменистаном
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