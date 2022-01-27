Телерадиовещанием охвачено 35% освобожденных территорий Азербайджана – замминистра

БАКУ /Trend/ - Телерадиовещанием охвачено 35 процентов освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на мероприятии на тему «Приоритеты в сфере цифрового развития и транспорта в Азербайджане».

«На освобожденных территориях ведутся соответствующие работы по обеспечению региона транспортной инфраструктурой и связью. Телерадиовещанием охвачено 35 процентов освобожденных территорий. В течение этого года планируется полностью восстановить телерадиовещание на освобожденных землях», - сказал Рустамов.

По его словам, 72 процента освобожденных территорий обеспечены сетью 2G, свыше 40 процентов - 3G и более 50 процентов - 4G. Проложено 1 400 километров фиброоптических линий.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)