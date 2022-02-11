В Азербайджане ведущие компании мира разрабатывают концепции "умных" городов и сел - советник министра

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане над разработкой концепций "умных" городов и сел работают ведущие мировые технологические компании.

Об этом сказал в пятницу Trend советник министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Байрамов.

По его словам, в министерстве цифрового развития и транспорта считают, что для реализации проектов "умный город" и "умное село" необходимо разработать их концепции.

"Основной проблемой здесь является отсутствие единого стандарта для их создания. Поэтому наше министерство совместно с другими государственными структурами работает над согласованием концепций, которые были представлены ранее", - сказал Байрамов.

Он отметил, что после одобрения концепций всеми госструктурами планируется начать их реализацию.

"В этих концепциях должны быть отражены три основных и приоритетных для нашей страны элемента. Во-первых, эффективность реализации проекта "умных" городов и сел именно с помощью применения определенных технологий. Во-вторых, устойчивость этого решения, то есть, насколько это решение зависимо или независимо от государственных субсидий и поощрений, а также финансирования. И, в-третьих, будет ли способствовать это решение развитию других инноваций и технологий Азербайджана", - сказал Байрамов.

Советник министра заявил, что в настоящее время мобильный оператор Азербайджана Azercell работает в городе Сумгайыт над реализацией проекта в соответствии с концепцией "умный" город.

"Этот проект реализуется в Сумгайыте, потому что этот город является одним из самых крупных, развитых и близких к Баку. Успешное функционирование в Сумгайыте этого проекта позволит быстрее применить его в Баку", - подчеркнул Байрамов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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