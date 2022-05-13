Представлены очки со встроенным переводчиком

Американская компания Google показала прототип AR-очков с функцией перевода голоса в текст с иностранных языков. Об этом сообщает издание TechCrunch, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Новый гаджет показали в ходе мероприятия Google I/O 2022. Устройство имеет оправу и линзы, как у обычных очков, а также оснащено камерой и экранами.

Очки дополненной реальности автоматически переводят иностранную речь собеседника на знакомый владельцу очков язык. Текст перевода проецируется на дисплеи. В Google уверены, что новинка облегчит общение людям из разных частей света

«Понять человека, разговаривающего на другом языке, может стать испытанием. Как и если мы говорим о попытках следить за разговором, если вы глухой или слабослышащий», — сообщил глава Google Сундар Пичаи. В компании пока не подтвердили, будет ли прототип доведен до полноценного гаджета.