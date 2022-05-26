Проведение фестиваля TEKNOFEST в Баку является очередным свидетельством братства Турции и Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Проведение международного фестиваля TEKNOFEST в Баку в очередной раз свидетельствует о братстве Азербайджана и Турции.

Об этом сказал в четверг министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на церемонии открытия TEKNOFEST, передает Trend.

Министр отметил, что этот фестиваль направлен на развитие молодежи Азербайджана.

«Наша молодежь за 44 дня освободила от оккупации наши земли. Наша победа в 44-дневной войне будет продолжена и на технологической арене. 28 мая мы проведем церемонию награждения всех участников», - сказал Набиев.

Он также отметил, что одним из самых зрелищных является стенд конкурса Smart Karabakh.

«В фестивале также принимают участие инвесторы и руководители венчурных фондов, что говорит о возможности привлечь инвестора к своему проекту», - добавил Набиев.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST проходит в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.