Азербайджан и Беларусь обсудили развитие сотрудничества в сфере ИКТ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Беларусь заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере информации и связи, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства связи и информатизации Беларуси.

По данным источника, состоялась рабочая встреча министра связи и информатизации Беларуси Константина Шульгана и посла Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиева, на которой были рассмотрены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий.

Также стороны обсудили вопросы расширения конструктивного взаимодействия, в том числе в рамках взаимного участия в различных международных мероприятиях.

"Были проработаны и вопросы организации совместных мероприятий профильной направленности в связи с приближающимся 30-летним юбилеем установления дипломатических отношений между Беларусью и Азербайджаном, который будет отмечаться в 2023 году", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что по результатам встречи намечены дальнейшие шаги, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере связи и цифровизации.