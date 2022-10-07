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При поддержке Bakcell прошла очередная акция «Защитим Каспий!» (ФОТО)

ИКТ Материалы 7 октября 2022 12:29 (UTC +04:00)
При поддержке Bakcell прошла очередная акция «Защитим Каспий!» (ФОТО)

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В рамках Международного дня очистки побережья, при поддержке Bakcell, прошла заключительная акция, под девизом «Защитим Каспий!». В этом году, экологическая кампания, которая проводится уже более десяти лет подряд, была реализована еще более масштабно, и впервые охватила все регионы каспийского побережья страны.

Основная цель инициативы - улучшение экологической ситуации в стране, просвещение населения и продвижение принципов ответственного отношения к окружающей среде.

В этом году акция "Защитим Каспий!", в рамках Международного дня очистки побережья, была организована при партнерстве компаний «Coca-Cola», «Bakcell», «PASHA Bank» и «Carlsberg Azerbaijan», при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, службы ASAN, организации «Волонтеры ASAN», и исполнительном партнерстве экологической платформы «EcoHub». В организации инициативы также приняли участие многие другие организации и компании.

В течение сентября, 1500 волонтеров очистили 10 гектаров прибрежной территории от 5 тонн мусора в ходе акций, организованных на общественных пляжах, расположенных в Хачмазе, Шабране, Сиязани, Нефтчале, Астаре, Лянкяране, Сумгаите и Баку.

Следует отметить, что Международный день очистки побережья, который отмечается в более чем 100 странах мира, на протяжении последних 30 лет, является крупнейшей в мире инициативой, направленной на очистку берегов водоемов от мусора. Азербайджан участвует в этой международной экологической акции под лозунгом «Защитим Каспийское море!» уже более 10 лет, и масштаб инициативы расширяется с каждым годом.

Bakcell уже несколько лет подряд активно поддерживает данную экологическую кампанию. Как первый оператор мобильной связи в Азербайджане, присоединивший к этому экологическому движению, Bakcell вносит большой вклад в защиту окружающей среды и здоровья населения, а также просвещение в области защиты экологии.

При поддержке Bakcell прошла очередная акция «Защитим Каспий!» (ФОТО)
При поддержке Bakcell прошла очередная акция «Защитим Каспий!» (ФОТО)
При поддержке Bakcell прошла очередная акция «Защитим Каспий!» (ФОТО)
При поддержке Bakcell прошла очередная акция «Защитим Каспий!» (ФОТО)
При поддержке Bakcell прошла очередная акция «Защитим Каспий!» (ФОТО)
При поддержке Bakcell прошла очередная акция «Защитим Каспий!» (ФОТО)
При поддержке Bakcell прошла очередная акция «Защитим Каспий!» (ФОТО)
При поддержке Bakcell прошла очередная акция «Защитим Каспий!» (ФОТО)
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