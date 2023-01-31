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Bloomberg: на рынке микрочипов начался кризис из-за падения спроса

ИКТ Материалы 31 января 2023 03:49 (UTC +04:00)
Bloomberg: на рынке микрочипов начался кризис из-за падения спроса

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Производители микрочипов столкнулись с переизбытком запасов продукции, который произошел из-за снижения спроса после скачка продаж во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Bloomberg.

«Продажи компаний, занимающихся производством чипов, падают примерно на 30–50%. Это ненормальная ситуация», — сказал глава отдела технологических исследований HMC Investment & Securities Грег Ро.

Отмечается, что ситуация также дестабилизирует положение поставщиков и наносит ущерб экономикам азиатских стран, которые зависят от экспорта технологий. Из-за этого те компании, которые остались на рынке, формируют альянсы или рассматривают слияния.

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