Bloomberg: на рынке микрочипов начался кризис из-за падения спроса

Производители микрочипов столкнулись с переизбытком запасов продукции, который произошел из-за снижения спроса после скачка продаж во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Bloomberg.

«Продажи компаний, занимающихся производством чипов, падают примерно на 30–50%. Это ненормальная ситуация», — сказал глава отдела технологических исследований HMC Investment & Securities Грег Ро.

Отмечается, что ситуация также дестабилизирует положение поставщиков и наносит ущерб экономикам азиатских стран, которые зависят от экспорта технологий. Из-за этого те компании, которые остались на рынке, формируют альянсы или рассматривают слияния.