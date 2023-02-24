Ряд сел одного из районов Азербайджана обеспечен высокоскоростным интернетом

БАКУ /Trend/ - В Товузском районе Азербайджана высокоскоростным интернетом обеспечены 5,61 тысячи домохозяйств.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, в настоящее время 1,841 тысячи абонентов пользуются услугами высокоскоростного интернета.

В ведомстве подчеркнули, что ООО «Азтелеком» создало оптоволоконную сеть на основе технологии GPON в таких селах Товузского района, как Ашагы Ойсузлу, Газгулу, Бозалганлы, Абулбейли, Дуз Джырдахан и Джаллилы.

Отметим, что в рамках реализуемого министерством проекта «Азербайджан онлайн» в области применения современных технологий в плановом порядке продолжаются соответствующие работы для обеспечения других регионов страны высокоскоростным интернетом.

Напомним, что по состоянию на начало февраля 2023 года в Азербайджане широкополосным интернетом на основе технологии GPON обеспечены порядка 814 тысяч домохозяйств. До конца 2024 года планируется охватить всю страну широкополосным интернетом с минимальной скоростью передачи 25 Мбит/с.