Спутник Azersky завершил свою миссию - министерство

БАКУ /Trend/ - Спутник дистанционного наблюдения Земли - Azersky, принадлежащий ОАО "Азеркосмос", завершил свою миссию.

Об этом сообщили в четверг Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В ведомстве сказали, что спутник дистанционного наблюдения Земли завершил свою миссию на один год раньше расчетного срока его эксплуатации.

"Обмен информацией со спутником Azersky прекратился. Хотя компанией "Азеркосмос" и производителем спутника были предприняты меры по восстановлению связи, установить связь со спутником не удалось", - сообщили в министерстве.

Напомним, что первый азербайджанский спутник был запущен на орбиту в 2013 году и срок его эксплуатации составляет 17 лет. Второй телекоммуникационный спутник был запущен на орбиту в 2018 году. Срок эксплуатации этого спутника составляет до 22 лет.