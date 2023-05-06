Google представит новые часы Pixel Watch 2 и Pixel 8 осенью 2023 года

Компания Google может анонсировать новое поколение своих умных часов Pixel Watch на платформе WearOS этой осенью. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал 9to5google, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Заявляется, что Pixel Watch 2 могут быть представлены в октябре вместе со смартфонами Google Pixel 8 и 8 Pro. По данным источника, часы, вероятнее всего, сохранят дизайн первого поколения и будут совместимы со старыми ремешками.

Ожидается, что устройство получит более тонкие рамки вокруг экрана, которые критиковали пользователи, и новый процессор — в оригинальной версии часов использовался устаревший чип Samsung Exynos 9110 из 2018 года.

При этом, как заявляют источники 9to5google, нейминг Pixel Watch 2 носит предварительный характер — к выходу устройство может получить другое название.

Известно, что 10 мая в рамках конференции Google I/O компания представит смартфоны Pixel 7a и складной Pixel Fold.