Азербайджанское космическое агентство и SpaceX подписали соглашение о сотрудничестве (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское космическое агентство и американская корпорация SpaceX подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщает во вторник Trend, документ подписали председатель правления ОАО Азеркосмос Самаддин Асадов и президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.
Как сказал журналистам Асадов, в рамках этого соглашения в Азербайджане будут представлены интернет-услуги на базе Starlink.
«SpaceX посредством наших спутников будет в Азербайджане предоставлять интернет-услуги. Спутниковый интернет позволит улучшить показатели страны, а также поспособствует новым технологиям», - сказал он.
Асадов также подчеркнул, что данное сотрудничество поспособствует ускорению охвата всей территории Азербайджана интернет-услугами.