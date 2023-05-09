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Азербайджанское космическое агентство и SpaceX подписали соглашение о сотрудничестве (ВИДЕО)

ИКТ Материалы 9 мая 2023 13:03 (UTC +04:00)
Азербайджанское космическое агентство и SpaceX подписали соглашение о сотрудничестве (ВИДЕО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанское космическое агентство и американская корпорация SpaceX подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает во вторник Trend, документ подписали председатель правления ОАО Азеркосмос Самаддин Асадов и президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

Как сказал журналистам Асадов, в рамках этого соглашения в Азербайджане будут представлены интернет-услуги на базе Starlink.

«SpaceX посредством наших спутников будет в Азербайджане предоставлять интернет-услуги. Спутниковый интернет позволит улучшить показатели страны, а также поспособствует новым технологиям», - сказал он.

Асадов также подчеркнул, что данное сотрудничество поспособствует ускорению охвата всей территории Азербайджана интернет-услугами.

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