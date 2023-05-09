Азербайджанское космическое агентство и SpaceX подписали соглашение о сотрудничестве (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское космическое агентство и американская корпорация SpaceX подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает во вторник Trend, документ подписали председатель правления ОАО Азеркосмос Самаддин Асадов и президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

Как сказал журналистам Асадов, в рамках этого соглашения в Азербайджане будут представлены интернет-услуги на базе Starlink.

«SpaceX посредством наших спутников будет в Азербайджане предоставлять интернет-услуги. Спутниковый интернет позволит улучшить показатели страны, а также поспособствует новым технологиям», - сказал он.

Асадов также подчеркнул, что данное сотрудничество поспособствует ускорению охвата всей территории Азербайджана интернет-услугами.