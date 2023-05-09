Азербайджан в сотрудничестве со SpaceX запустит на орбиту новые спутники

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в сотрудничестве со SpaceX планирует запуск новых спутников на орбиту.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам председатель правления ОАО "Азеркосмос" Самаддин Асадов в кулуарах церемонии подписания меморандума о сотрудничестве с американской корпорацией SpaceX.

По его словам, азербайджанские спутники будут выведены на орбиту при помощи американской ракеты-носителя Falcon.

«Также в рамках визита в Баку президента и главного операционного директора SpaceX Гвинн Шотвелл мы обсудили возможности дальнейшего сотрудничества, участие SpaceX в международном конгрессе, который пройдёт в Баку», - добавил он.