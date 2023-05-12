ЦБ Азербайджана принял “Стратегию кибербезопасности на финансовых рынках” (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 12 мая в 09:27)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял “Стратегию кибербезопасности на финансовых рынках”.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.

"На фоне внедряемых в современном мире инноваций в области цифровизации интенсивные мероприятия по цифровизации, осуществляемые на финансовых рынках нашей страны, наряду с расширением ассортимента и доступности финансовых услуг, предоставляемых дистанционно, формируют соответствующие риски по информационной безопасности и кибербезопасности в финансовых учреждениях. В связи с этим повышение киберустойчивости и усиление информационной безопасности на финансовых рынках с целью обеспечения финансовой стабильности в стране, в том числе внедрение адекватных механизмов контроля над киберугрозами и рисками, формирование структуры регулирования и другие вопросы в этом направлении находятся в центре постоянного внимания Центрального банка. Как известно, с 1 апреля 2022 года вступили в силу “Правила управления информационной безопасностью в банках”, содержащие минимальные требования к информационной безопасности в банках, действующих в Азербайджане. В качестве продолжения работы в этом направлении Центральным банком при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в Группу Всемирного банка, была разработана и утверждена “Cтратегия кибербезопасности на финансовых рынках” на 2023-2026 годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что видение этой стратегии заключается в усилении киберустойчивости на финансовых рынках страны на фоне растущих киберугроз с целью обеспечения финансовой стабильности.

"Таким образом, стратегия направлена на формирование устойчивой среды кибербезопасности на финансовых рынках, включающей в себя деятельность по пяти стратегическим приоритетам: (I) усиление структуры регулирования и надзора за информационной безопасностью и кибербезопасностью на финансовых рынках; (II) укрепление культуры управления киберрисками на финансовых рынках; (III) формирование структуры управления информационными технологиями с целью укрепления уровня кибербезопасности на финансовых рынках; (IV) укрепление киберустойчивости на финансовых рынках; (V) формирование культуры информационной безопасности и кибербезопасности на финансовых рынках. Центральным банком планируется непрерывно осуществлять меры по обеспечению информационной безопасности в финансовом секторе страны, в частности по укреплению киберустойчивости", - отмечает ЦБА.