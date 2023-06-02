«Azercell Telecom» вновь получил международную оценку в области обслуживания абонентов

БАКУ /Tend/ - Лидирующий мобильный оператор страны в очередной раз подтвердил соответствие международному сертификату ISO 10002:2018.

Компания «Azercell Telecom» успешно завершила ресертификационный аудит на соответствие международным стандартам в области обслуживания клиентов. Лидирующий оператор мобильной связи в очередной раз получил сертификат соответствия международному стандарту ISO 10002:2018 (Управление Качеством / Уровень Удовлетворенности Клиентов / Руководство по Рассмотрению Жалоб на Предприятиях). Аудит качества был проведен ООО «Büro Veritas Azeri».

ISO (Международная организация по стандартизации) — это всемирная федерация национальных организаций по стандартизации (организаций-членов ISO). Международный стандарт ISO 10002:2018 оценивает процесс получения, рассмотрения, ответа и разрешения запросов, связанных с продуктами и услугами. Он также устанавливает требования для более эффективного осуществления обработки обращений. Напомним, что «Azercell Telecom» впервые получил сертификат соответствия стандарту ISO 10002 в апреле 2011 года.

Придерживаясь стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности» и стремясь улучшить качество жизни своих абонентов с помощью современных технологий и бизнес-решений, Azercell в настоящее время предоставляет услуги на всевозможных платформах. У абонентов есть возможность обратиться с вопросами, жалобами и предложениями в Телефонный центр Azercell, Центры Обслуживания Абонентов и Azercell Exclusive, посредством Онлайн-чат службы поддержки абонентов, а также на официальных страницах Azercell в социальных сетях. Еще одним решением, разработанным «Azercell Telecom» для оперативного реагирования на запросы абонентов, является приложение «Kabinetim». С помощью этого приложения, поддерживающего азербайджанский, русский и английский языки, абоненты Azercell могут обращаться в онлайн-чат службы поддержки абонентов и подключаться к услугам компании. Мобильный оператор отдает предпочтение принципам эффективной и оперативной обработки запросов, их скорейшего разрешения, а также привержен цели повышения уровня удовлетворенности клиентов.