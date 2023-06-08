«Лаборатория Касперского» сообщает о целевых атаках на устройства iOS

Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили ранее неизвестное вредоносное ПО, которое атакует устройства с операционной системой iOS. Это целевые атаки в рамках APT-кампании, которая получила название операция «Триангуляция» (Operation Triangulation). Вредонос проникает на устройства жертв с помощью эксплойта, доставляемого в скрытом сообщении iMessage, после этого он запускается и получает полный контроль над устройством и пользовательскими данными. Цель злоумышленников – шпионаж.

Атака была обнаружена экспертами «Лаборатории Касперского» благодаря SIEM-системе Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) в процессе анализа сетевого трафика, полученного из собственной корпоративной сети Wi-Fi. Дальнейшее исследование показало, что злоумышленники атаковали подключённые к ней iOS-устройства десятков сотрудников «Лаборатории Касперского». Расследование инцидента показало, что данные сотрудников компании, а также продукты или какие-либо критические процессы не были затронуты. Расследование инцидента продолжается.

Метод заражения. Специалисты «Лаборатории Касперского» определили, что жертва получала скрытое сообщение iMessage с вложением, содержащим zero-click эксплойт. Это значит, что злоумышленникам для установки вредоносной программы не требовалось, чтобы пользователь совершал какие-либо действия. Сообщение содержало эксплойт, который использовал уязвимость, позволяющую выполнить вредоносный код для повышения привилегий. Таким образом атакующие получали полный контроль над заражённым устройством и доступ ко всем данным. После этого сообщение iMessage, которое привело к заражению, автоматически удалялось.

Цель. Установленное шпионское ПО незаметно передавало информацию с устройства жертвы на удалённые серверы. Злоумышленников интересовали записи с микрофонов, фотографии из мессенджеров, геолокация и данные о других действиях владельца. Многое ещё предстоит изучить, однако вероятно, что атака была нацелена не только на сотрудников «Лаборатории Касперского».

«К сожалению, даже самые безопасные операционные системы могут быть скомпрометированы. Поскольку злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы атаки и ищут новые уязвимости, компании должны уделять первоочередное внимание безопасности своих систем. Это включает в себя обучение сотрудников, предоставление специалистам компании актуальной информации о методах и инструментах атакующих для эффективного противодействия потенциальным угрозам. Наше исследование операции «Триангуляция» продолжается, и мы ожидаем, что в скором времени сможем поделиться подробностями, так как целями этой шпионской кампании являются не только сотрудники „Лаборатории Касперского"», — комментирует Игорь Кузнецов, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

Узнать больше об операции «Триангуляция» и о том, как проверить, заражено ли iOS- устройство, можно на сайте https://securelist.ru/operation-triangulation/107470/.

Чтобы не стать жертвой целевой атаки исследователи «Лаборатории Касперского» рекомендуют: