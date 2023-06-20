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Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с Tech Mahindra

ИКТ Материалы 20 июня 2023 13:44 (UTC +04:00)
Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с Tech Mahindra

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с глобальным ИТ-гигантом Tech Mahindra.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"Сегодня мы встретились с Сандипом Падке, старшим вице-президентом глобального ИТ-гиганта Tech Mahindra. Мы говорили о благоприятной бизнес-среде, созданной в нашей стране для иностранных компаний, а также о льготах применяемых в сфере ИКТ. Мы обсудили форматы долгосрочного сотрудничества, которые облегчат обмен знаниями и технологиями между двумя сторонами", - говорится в публикации.

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