Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с Tech Mahindra

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с глобальным ИТ-гигантом Tech Mahindra.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"Сегодня мы встретились с Сандипом Падке, старшим вице-президентом глобального ИТ-гиганта Tech Mahindra. Мы говорили о благоприятной бизнес-среде, созданной в нашей стране для иностранных компаний, а также о льготах применяемых в сфере ИКТ. Мы обсудили форматы долгосрочного сотрудничества, которые облегчат обмен знаниями и технологиями между двумя сторонами", - говорится в публикации.