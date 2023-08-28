БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет сформирована электронная информационная система "Киберпреступления".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в "Стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы".

Согласно Стратегии, Кабинет министров должен обеспечить в течение 2023-2024 годов совместно с МВД, Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики, bp (рекомендуется), Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики подготовку предложений по формированию электронной информационной системы "Киберпреступления" и обеспечению доступа к этой системе уполномоченных органов.